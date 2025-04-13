شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشتري.. اعرف سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يواصل سعر الذهب فى مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمى، حيث بالتزامن مع الرسوم الجمركية الامريكية ، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا فى تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر.

أسعار الذهب فى مصر اليوم

- عيار 24 يسجل 5325.75 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4660 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3994.25 جنيهات.

- عيار 14يسجل 3106.75 جنيه.

- الجنيه الذهب 37280 جنيها.



واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة فى أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة فى سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.