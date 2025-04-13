شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الاحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي عند 51.16 جنيه للشراء 51.30 البيع .

ويحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

و استقر سعر الدولار اليوم الاحد، بالبنك الأهلى المصرى عند 51.20 جنيه للشراء 51.30 البيع ، و فى بنك مصر 51.19 جنيه للشراء 51.29 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.19 جنيه للشراء و 51.29 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.19 جنيه للشراء 51.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.20 جنيه للشراء.

51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.19 جنيه للشراء.

51.29 جنيه للبيع.