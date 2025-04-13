شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13-4 2025.. وفقا لآخر التحديثات والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أخر تطورات سعر الذهب اليوم الأحد وفقا لآخر التحديثات بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، حيث ساعدت التطورات في البورصة العالمية على حدوث هذه الأسعار التى تشير إلى تقلبات في السوق الذهب العالمي.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

-عيار 24 يسجل 5311 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4645 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3981 جنيهًا.

- الجنيه الذهب يسجل 37160 جنيها.



وفى ختام تعاملات امس قفزت أسعار الذهب، حيث وصلت عقود الذهب الآجلة إلى مستوى 3,244.60 دولارًا للأوقية، مرتفعة بنسبة 2.11%، وارتفعت العقود الفورية للذهب بقوة إلى 3,238.19 دولارًا، بنسبة 1.97%، ومن ناحية أخرى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.92 منخفضًا بنسبة 1.02% مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميا.



