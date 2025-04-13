الاقتصاد

ختام التعاملات.. سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 13- 4- 2025 أمام الجنيه

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ختام التعاملات.. سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 13- 4- 2025 أمام الجنيه

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم

الأحد، 13 أبريل 2025 03:59 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 13-4-2025، بالبنوك المصرية، وفق ختام التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 167.001 جنيه  للشراء و168.2جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 13-4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

167.001 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

167.1 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.5 جنيه للشراء.

167.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

165.1 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

163.07 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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