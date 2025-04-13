شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى يسجل 66.93 جنيه للشراء نهاية تعاملات اليوم الأحد 13-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 13 أبريل 2025 03:17 م
استقر سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى نهاية تعاملات اليوم الأحد 13-4-2025، ليسجل فى البنك المركزي 66.93 جنيه للشراء، و67.12 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 66.39 جنيه للشراء، و67.43 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها، ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني.
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
66.39 جنيه للشراء.
67.43 جنيه للبيع.
66.37 جنيه للشراء.
67.42 جنيه للبيع.
66.36 جنيه للشراء.
67.40 جنيه للبيع.
66.36 جنيه للشراء.
67.43 جنيه للبيع.
66.37 جنيه للشراء.
67.42 جنيه للبيع.
66.50 جنيه للشراء.
67.57 جنيه للبيع.
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