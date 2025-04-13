شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 13-4-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13 أبريل 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

14.06جنيه للشراء.

14.10جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.13جنيه للشراء.

14.11جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

13.13جنيه للشراء.

14.09جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.12جنيه للشراء.

14.09جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

13.01جنيه للشراء.

14.09جنيه للبيع.



