شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأحد 13-4-2025.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت - مروه الغولالأحد، 13 أبريل 2025 03:13 م
شهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 13 أبريل 2025 استقرارا حيث يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.
وتتيح هذه الأسعار للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.
سعر الريال القطرى فى البنك المركزى
وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:
14.06جنيه للشراء.
14.10جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك مصر
13.13جنيه للشراء.
14.11جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة
13.13جنيه للشراء.
14.09جنيه للبيع.
سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية
13.12جنيه للشراء.
14.09جنيه للبيع.سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى
13.01جنيه للشراء.
14.09جنيه للبيع.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز