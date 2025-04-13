شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات أولى جلسات بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 3.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.197 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 31174 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 38867 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 13834 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 8930 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.67% ليغلق عند مستوى 12293 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3220 نقطة.