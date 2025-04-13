شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار مفاجئ فى سعر الذهب اليوم بالسوق المصرى.. عيار 21 يفقد قمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب في مصر تراجعه بأكثر من 65 جنيهًا في الجرام، وسط توقعات بمزيد من الهبوط بعد افتتاح البورصة العالمية.

أسعار الذهب في مصر:

- عيار 24 يسجل 5311 جنيهًا.

- عيار 21 يسجل 4645 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3981 جنيهًا.

- الجنيه الذهب يسجل 37160 جنيها.

ارتفاعات تاريخية في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا

أكدت شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، أن الأسبوع الماضي شهد تحولات جذرية في الأسواق العالمية والمحلية، فقد سجل سعر الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند 3,245 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع سعر الذهب المحلي عيار 21 إلى 4,710 جنيهات للجرام قبل أن يتراجع عند 4645 جنيهًا، مدفوعًا بتزايد الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن في مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية.

سعر أونصة الذهب العالمي

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليتخطى المستوى النفسي 3200 دولار للأونصة ليستقر فوق هذا المستوى ويغلق تداولات الأسبوع فوقه بعد أن تمكن من تسجيل قمة سعرية جديدة عند 3245 دولار للأونصة، وتظل هناك إمكانية لمزيد من الصعود في سعر الذهب الذي لم يظهر علامة على الدخول في تصحيح سلبي مؤقت حتى الآن.