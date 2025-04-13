شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأحد، 13 أبريل 2025 02:36 م
شهد سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 استقرار أمام الجنيه المصري خلال التعاملات بالبنوك المصرية ة، حيث سجل بالبنك المركزي حيث سجل عند 51.16 جنيه للشراء 51.30 البيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.20 جنيه للشراء 51.30 البيع، وفى بنك مصر 51.19 جنيه للشراء 51.29 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.19 جنيه للشراء و51.29 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.19 جنيه للشراء 51.29 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار خلال التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.20 جنيه للشراء.
51.30 جنيه للبيع.
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.
51.19 جنيه للشراء.
51.29 جنيه للبيع.
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