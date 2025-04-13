شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: الانتهاء من تطوير 170 مكتب بريد.. وإنشاء 150برج محمول بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

فى إطار زيارته لمحافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فى ديوان عام المحافظة، بحضور النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.

وتناول الاجتماع استعراض آخر التطورات فى مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تستهدف تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم التحول الرقمى لتقديم خدمات حكومية فعالة بالمحافظة، فضلا عن تنمية المهارات الرقمية لشبابها، كما تم بحث سبل دفع التعاون المشترك لاستخدام تكنولوجيا المعلومات لخدمة أهالى القليوبية ودعم جهود التنمية بالمحافظة.

وفى اجتماع موسع بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة؛ أشار الدكتور عمرو طلعت إلى حرصه على زيارة محافظة القليوبية؛ مشيدا بالإمكانيات التى تحظى بها هذه المحافظة الواعدة الغنية بأبنائها وتاريخها وتنوع مواردها وما تزخر به من ثروات فى مقدمتها الثروة البشرية؛ موضحا تعدد مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة والتى من أبرزها مشروعات الوزارة فى مجال تطوير البنية التحتية وفقا لثلاثة محاور وهى البنية التحتية من الانترنت الثابت ونشر كابلات الألياف الضوئية فى قرى حياة كريمة بالمحافظة حيث تم حتى الأن توصيل الكابلات إلى 50 ألف منزل ومن المقرر زيادة العدد لتصل خلال العام المقبل الى 250 ألف منزل؛ موضحا أهمية هذا المشروع لما يرتبط ذلك ببعد تنموى من خلال تمكين المواطنين من استخدام الانترنت فى التدريب والعمل والتسويق للرقمى لمنتجاتهم من خلال الانترنت وغيرها من الخدمات؛ فيما يعنى المحور الثانى بنشر خدمات الاتصالات اللاسلكية من خلال إنشاء أبراج المحمول حيث يوجد حوالى 1800 برج محمول ويتم تنفيذ خطة هذا العام لإنشاء 150 برج محمول جديد لضمان وصول الخدمة فى كافة انحاء المحافظة.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن المحور الثالث معنى بمكاتب البريد بالمحافظة والذى يتم تنفيذ خطة لتطويره حيث يوجد أكثر من 215 مكتب بريد فى المحافظة وتم تطوير 170 مكتب بريد منهم ويتم استكمال تطوير الباقى خلال العام الحالى والعام المقبل؛ منوها إلى أنه تم تطوير كافة مكاتب البريد بقرى حياة كريمة بالمحافظة البالغ عددها نحو 23 مكتب كما تم زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى إلى أكثر من 100 ماكينة للتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المعاشات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت جهود الوزارة لتنمية المهارات الرقمية لأبناء محافظة القليوبية من مختلف المراحل العمرية والتخصصات لتمكينهم من الحصول على فرص عمل متميزة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ مشيرا إلى أنه يتم توفير مجموعة كبيرة من برامج التدريب من خلال مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"، كما توجد منصة مهارة تك التى توفر مئات الساعات من المحاضرات المتخصصة فى مختلف تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى الجهود المبذولة لتمكين محافظة القليوبية من أن يكون لها دور حيوى على خريطة التعهيد فى مصر من خلال توفير المزيد من المبادرات التدريبية لتأهيل الشباب للعمل فى هذه الصناعة

ومن جانبه؛ رحب المهندس أيمن عطيه محافظه القليوبية بالدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على زيارته للمحافظة؛ مشيرا إلى أن هذه الزيارة دليل على التعاون المشترك والحرص المتبادل على دفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأهالى القليوبية الكرام؛ موضحا أن هذا اليوم يشهد باكورة خير وبركة، حيث تتجلى ثمار التعاون البناء، فى افتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية الحيوية، فى مجالى الاتصالات والبريد، التى تُعدّ شرايين أساسية فى منظومة التنمية الشاملة وخدمات ملموسة نحتاج اليها جميعا فى تعاملاتنا اليومية.

وأضاف "وبهذه المناسبة الطيبة، تتقدم محافظة القليوبية بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان إلى الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جهوده الدؤوبة فى سبيل بناء مصر الرقمية الحديثة حيث أن رؤية سيادته الثاقبة وعزيمته الصادقة ، كانتا ولا تزالان المحرك الرئيسى لتنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية التى تستهدف الدفع بمسيرة التحول الرقمى فى شتى المجالات، وجذب الاستثمارات النوعية، وبناء قدرات شبابنا الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، فضلاً عن جهوده الملموسة فى توطين صناعة الإلكترونيات، التى تُعدّ ركيزة أساسية لاقتصادنا الوطني".

هذا وشهد الدكتور عمرو طلعت، والمهندس أيمن عطية مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمحافظة بهدف بناء القدرات الرقمية للمواطنين بقرى ومراكز محافظة القليوبية.

يأتى توقيع هذه المذكرة استثمارًا للأنشطة والنجاحات الخاصة بخدمات التنمية المجتمعية التى نفذتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، والسعى نحو استدامة وتكامل هذه الخدمات والوصول بها بشكل ميسر إلى المواطنين ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمى وبناء الإنسان، ورفع المهارات التكنولوجية للشباب من خلال أنشطة التنمية المجتمعية المستدامة.

وبموجب هذه المذكرة يحصل المستفيدون من أنشطة التعاون على عدد من الحزم التدريبية المباشرة وغير المباشرة وفقًا للاحتياجات المختلفة للفئات المجتمعية المستفيدة، حيث يشمل نطاق عمل مذكرة التفاهم -والتى تمتد على مدى عامين- خمسة محاور رئيسية تعمل الوزارة على تنفيذها بالشراكة مع محافظة القليوبية، وبالتعاون مع المؤسسات المختلفة من أجل بناء قدرات ومهارات الشباب المصرى فى مجالات متنوعة تهدف لتحقيق تنمية مجتمعية رقمية.

وفى هذا الشأن يستهدف محور العمل الأول تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال أنشطة مبادرة "قدوة. تك"، للارتقاء بالقدرات الرقمية لسيدات المحافظة، حيث تستهدف المذكرة تمكين وتوعية 350 سيدة حرفية ورائدة أعمال من استخدام الأدوات والتطبيقات التكنولوجية فى مجالات التسويق الرقمى والتجارة الالكترونية واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعى وتقديم الاستشارات ذات الصلة بمجالات الإنتاج والتصميم والتسويق.

كما ينص المحور الثانى فى مذكرة التفاهم على تنمية المهارات الرقمية للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، من خلال تدريب 2000 من شباب الخريجين على مهارات لغات البرمجة وأساسيات التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يلبى متطلبات العمل الحر ويؤهل الشباب للحصول على فرص متميزة فى سوق العمل التنافسي. وفى نفس السياق سيتم اعتماد عدد 10 مدربين على مهارات تكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال، لضمان استدامة المشروع واستمراريته فى خدمة أفراد المجتمع.

وفى إطار العمل على نشر ثقافة التعلم الإلكترونى ودعم صناعته؛ تتضمن الأنشطة اعتماد 5 مراكز جديدة للتعلم الإلكترونى كمراكز تنمية رقمية مستدامة بالتعاون مع الجهات المختلفة باستهداف 500 متدرب من خلال هذه المراكز، بالإضافة إلى اعتماد 20 مدرب على برنامج أكاديميات سيسكو، وكذلك سيتم تدريب 100 من السادة أعضاء هيئات التدريس وطلاب السنوات الأخيرة بالجامعات والمدرسين بالمحافظة على إنتاج وإدارة المحتوى الإلكترونى التعليمى التفاعلى للمساعدة فى خلق فرص عمل جديدة بهذا المجال وتشجيع المؤسسات على تبنى ثقافة التعلم الإلكتروني.

ويتضمن المحور الرابع من أنشطة المذكرة نشر الوعى بخدمات التشخيص عن بُعد التى تقدمها محافظة القليوبية لمواطنيها من خلال المبادرة الرئاسية للتشخيص عن بُعد، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، حيث يتم تقديم الدعم الفنى والتقنى وتدريب العاملين بمنظومة التشخيص عن بُعد من الفنيين والأطباء والممرضين على استخدام المنظومة بالمستشفيات والوحدات الصحية.

وتشمل المذكرة فى محورها الأخير المساهمة فى رفع الوعى المجتمعى للمواطن بالمحافظة فى عدة مجالات تتضمن المواطنة الرقمية والإنترنت الآمن باستهداف 700 من الأطفال والشباب والمعلمين والآباء بالتدريب على مهارات الحماية الرقمية.

فضلًا عن تقديم خدمات الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة (تأهيل) لما يقرب من 250 مواطن من الأشخاص ذوى الإعاقة والشركات وأصحاب الأعمال وتشبيكهم من خلال منصة رقمية لمساعدتهم على الحصول على وظائف لائقة، بالتعاون مع مديرية التضامن ومكاتب التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل المصرية.

كما يتم العمل على زيادة الوعى البيئى بين المواطنين وتنمية المهارات الخضراء للشباب فى المراحل التعليمية المختلفة من خلال تشجيع أفضل الممارسات البيئية وتبنى التقنيات الحديثة للحد من التدهور البيئى وتشجيع السلوكيات المستدامة فى الاستهلاك وإدارة الموارد.

وقع مذكرة التفاهم كل من المهندسة هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، والدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية.

هذا وقد قدمت المهندسة هدى دحروج عرض تقديمى حول محاور عمل مذكرة التفاهم وأهيمتها فى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات فى المحافظة التى تساهم فى تحسين جودة الحياة، وتعزز النمو الاقتصادي، وتساعد فى توفير فرص عمل جديدة.

كما استمع الدكتور عمرو طلعت ومحافظ القليوبية إلى عدد من النماذج الناجحة التى تميزت من خلال مبادرات الوزارة التى يتم تنفيذها بالمحافظة، حيث استعرضت إحدى السيدات أثر البرامج التدريبية لمبادرة "قدوة. تك" على تطوير مهاراتها الرقمية وانعكاس ذلك على تعزيز فرصها فى سوق العمل وتطور ونمو مشروعها.

كما قدم أحد شباب سفراء المعرفة بمبادرة المواطنة الرقمية تجربته مع البرنامج التدريبى للحماية من أخطار الانترنت، والذى تم تنفيذه بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالمحافظة.

بالإضافة إلى نموذج ناجح آخر لأحد الشباب من مستفيدى مبادرة طور وغير التى ساعدته على التخطيط لمستقبله المهنى وبناء قدراته الرقمية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل.

حضر الاجتماع المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وداليا الباز رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات.

ويزور الدكتور عمرو طلعت يزور محافظة القليوبية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات، ويتضمن برنامج الزيارة أيضا زيارة شركة أمريكية رائدة عالميًا فى مجال إدارة وتحليل بيانات المكونات الإلكترونية، وافتتاح مكتبى بريد، ويزور وحدة تشخيص علاج عن بُعد، بالإضافة إلى تفقد الأعمال بمركز خدمة عملاء احدى السنترالات كذلك سيلتقى مجموعة من رواد الأعمال والشباب من المتدربين وخريجى البرامج التدريبية المقدمة من الوزارة والجهات التابعة لها خلال زيارته لمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا".



