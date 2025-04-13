شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13 أبريل 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 24 بـ34.975 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان ارتفاعا محدودا مقارنة بسعر أمس حيث سجل عيار 24 سعر 40.075 ريال مقارنة بـ39.975 ريال سعر أمس بالتزامن مع التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة، ووسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

- عيار 24 سجل 40.075 ريال

- عيار 22 سجل 36.725 ريال

- عيار 21 سجل 35.075 ريال

- عيار 18 سجل 30.050 ريال

- عيار 14 سجل 23.375 ريال

- عيار 12 سجل 20.050 ريال

- الأونصة 1246.500 ريال

- الجنيه الذهب280.525 ريال

- الأونصة بالدولار3237.40 دولار

وفي ختام تعاملات أمس قفزت أسعار الذهب، حيث وصلت عقود الذهب الاجلة إلى مستوى 3,244.60 دولارًا للأوقية، مرتفعة بنسبة 2.11%، وارتفعت العقود الفورية للذهب بقوة إلى 3,238.19 دولارًا، بنسبة 1.97%، ومن ناحية أخرى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى 99.92 منخفضًا بنسبة 1.02% مقابل سلة من العملات الأجنبية على رأسها اليورو والإسترليني.

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر الجمعة الماضى إلى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.

واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

ومازال الذهب يكتسب القوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.