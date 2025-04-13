شكرا لقرائتكم خبر عن 4800 رسالة غذائية مصدرة والبطاطس والموالح على رأس القائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 13 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 5 –11 إبريل، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 48 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، وتم تسجيل 13 مصنعًا بعموم الجمهورية، كما تم إصدار شهادة تغذية مدرسية خلال الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 42 زيارة، وتم تسجيل 7 منشآت بالهيئة خلال الأسبوع الماضي وجاري إدراج 1 مورد بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 2310 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1207 شركة مصدرة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 4800 رسالة بنحو 263 ألف طن لعدد 1400 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 625 صنف من خضراوات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة.

ومازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 35 ألف طن، تليها خضراوات مشكلة مجمدة بإجمالي 8 آلاف طن ثم فاصوليا بأنواعها بإجمالي 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضراوات المصدرة 66 صنف بنحو 72 ألف طن.



وما زالت الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 45 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 30 صنف بنحو 65 ألف طن.



ومثلت السودان وإيطاليا وروسيا والسعودية أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 190 دولة مستوردة.



واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول الفترة الماضية في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 888 رسالة، يليه ميناء الاسكندرية بـ 800 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 656 رسالة.



وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 880 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 2330 رسالة بنحو 426 ألف طن لعدد 944 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 360 صنف من قمح، زيوت متنوعة، فول الصويا وفول عريض ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها البرازيل، اندونيسيا وبلغاريا.

ومازال ميناء الاسكندرية يتصدر المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 730 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 465 رسالة، ثم ميناء السخنة بإجمالي 320 رسالة.



وبلغ عدد الرسائل الغذائية التي تم الإفراج عنها تحت التحفظ – إفراج مؤقت – 1200 رسالة، وعدد الرسائل التي تم الإفراج عنها بمنظومة الإفراج السريع 342 رسالة، وعدد الرسائل التي تم إجراء محضر إثبات حالة أثناء تنفيذ قرار لجنة التظلمات 55 رسالة، فيما بلغ عدد مستوردي الأغذية الذين صدر لهم ترخيص استيراد 112 مستورد.



وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 10 منتجات و16 شركة ونفذت 2 زيارة رقابية، كما فحصت الإدارة 220 منتجًا جديدًا، وأصدرت 9 شهادات بيع حر.ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة لمواقع تخزين القمح، كما تم تنفيذ 4 زيارات تفتيش على مضارب الأرز، وتسجيل 2 منشأة لتداول الأرز.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 77 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 46 شكوى وجاري فحص 31 شكوى.



ونفذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات على 260 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة الكبرى، الغربية، الدقهلية، أسوان، بور سعيد، سوهاج، أسيوط، الاسكندرية، المنيا، كفر الشيخ، الشرقية، شمال سيناء، المنوفية، الاسماعيلية والأقصر مع اتخاذ كافة الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات متعلقة باشتراطات سلامة الغذاء.

وفيما يتعلق بأنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 35 مأمورية رقابية على فروع منشآت السلاسل التجارية للتأكد من استيفاء هذه المنشآت لاشتراطات سلامة الغذاء في محافظات القاهرة، الجيزة، البحيرة، الاسكندرية، أسيوط، بني سويف، الدقهلية، بور سعيد، سوهاج ، الغربية، القليوبية، البحر الأحمر، السويس والمنيا.



وبناءً على تلك المأموريات بلغ عدد السلاسل التجارية المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء 1957 فرع لعدد 48 سلسلة تجارية.

وتم تسجيل 372 منشأة محال عامة ذات نشاط غذائي، وأجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 351 معاينة، فيما استوفت 315 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الفترة الماضية.



ونفذت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية 16 مأمورية رقابية على مخازن الأغذية في محافظات الجيزة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسوان، البحر الأحمر، الاسكندرية، المنوفية وأسيوط.وتم تسجيل 8 منشآت تخزينية خلال الأسبوع الماضي ليصل إجمالي عدد المنشآت التخزينية المسجلة بالهيئة إلى 1290 مخزنًا.



وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إجراءات الإفراج تحت التحفظ مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة التي تستوجب ضرورة قيام كافة المنشآت الغذائية بالتسجيل لدى الهيئة، فقد بلغ عدد المنشآت التي قامت بالتسجيل 34 منشأة، ليصل إجمالي عدد المنشآت إلى 1433 منشأة، كما أصدرت الهيئة 1195 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، والتحفظ على 344 رسالة غذائية واردة خلال الأسبوع الماضي.



وفيما يتعلق بإدارة موردي الألبان، تم القيام بــ 8 مأموريات رقابية على المحالب ومراكز تجميع الألبان في محافظات الدقهلية، الاسماعيلية، بني سويف، القليوبية والغربية.



وفيما يخص إدارة التراخيص والرقابة على المنشآت السياحية فقد تم القيام بـ 45 زيارة شملت أعمال الرقابة الدورية ومعاينة التراخيص في محافظات القاهرة، الجيزة، البحر الأحمر، الاسكندرية، الأقصر، السويس وجنوب سيناء، وتم تسجيل 7 مطاعم و 1 فندق بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وأصدرت الإدارة 15 إذن تصدير لمغلفات طبيعية حيوانية لدول الاتحاد الأوروبي بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها للاشتراطات.

كما نفذت الإدارة مأموريات رقابية على بعض المجازر في بعض أحياء محافظة الشرقية، وذلك لتعريف القائمين عليها باشتراطات سلامة الغذاء وانتاج غذاء آمن.ونفذت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء 14 مأمورية رقابية على المنشآت الخاصة بتصنيع المواد الملامسة للغذاء، مثل البلاستيك والزجاج والمعادن والمطاط والكرتون والورق والخزف وغيرها، في محافظات القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، الشرقية، الغربية، الاسكندرية والقليوبية.ونفذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية 9 زيارات رقابية على مراكب/سفن الصيد ومصانع وموردي الأسماك وشركات التصدير ووحدات التجهيز.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:

وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات.



قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 20 حملة تفتيشية موسعة على 105 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود)، وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط 400 كجم أجبان ومشروبات غازية منتهية الصلاحية، 200 كجم كبدة بها تغير في الخواص الطبيعية ويشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تحرير 3 محاضر نقص اشتراطات صحية.\

وفي إطار الدور التوعوي والتثقيفي للهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع درجة الوعي العام نحو تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء وتعزيز الممارسات الغذائية الصحية السليمة، تم المرور على 22 منشأة غذائية وتم التوجيه نحو ضرورة الالتزام باشتراطات سلامة الغذاء بتلك المنشآت، وتطبيق الإجراءات التصحيحية، وبناءً على تلك التوجيهات تم تسجيل 14 منشأة غذائية.



وتم الاشتراك في حملات مكبرة مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات لكمية من المواد الغذائية التي يشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر كميتها بـ 1 طن و 800 كجم (لحوم، مخبوزات، مقرمشات)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتم تنفيذ 12 قرارًا للنيابة العامة ( فحص، سحب عينات).



كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن وإدارة قوات الأمن ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، والإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.



ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة سوهاج 4 حملات تفتيشية على عدد 14 منشأة غذائية في نطاق قرى ومراكز (حي شرق، حي غرب، أخميم) وتم إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم التنبيه على المنشآت الغذائية غير المسجلة بالهيئة بضرورة التسجيل واستكمال إجراءات التراخيص وتطبيق الاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ 4 حملات تفتيشية بالتعاون مع بعض الجهات الرقابية الأخرى (مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، البيئة، جهاز حماية المستهلك)، حيث تم المرور على 6 منشآت غذائية، وقد أسفرت تلك الحملات عن إعدام 260 كجم من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر ( لانشون بقري، جبنة رومي).



وقام فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان بتنفيذ 4 حملات تفتيشية حيث تم المرور على 14 منشأة غذائية، وتم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بتحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، وأخد تعهدات بتطبيق الاشتراطات الواجبة والتسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.