شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم بمستهل التداولات.. وعيار 21 يخسر قمته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر الذهب في مصر اليوم بحوالي 45 جنيهًا في مستهل التعاملات الصباحية، بعد ارتفاع قياسي أمس عند 4710 جنيهات إلى 4665 جنيهًا للجرام.

كشفت شعبة المعادن الثمين في اتحاد الصناعات، تطورات سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم، بعد أن ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ليسجل مستوى قياسيا جديدا في ظل استمرار الطلب في التزايد على الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات في الأسواق العالمية التي تسببت فيها تعريفات ترامب التجارية وأدت إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

• عيار 24 يسجل 5331 جنيهًا.

• عيار 21 يسجل 4665 جنيهاً

• عيار 18 يسجل 3999 جنيهًا.

• الجنيه الذهب يسجل 37320 جنيها.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليتخطى المستوى النفسي 3200 دولار للأونصة ليستقر فوق هذا المستوى ويغلق تداولات الأسبوع فوقه بعد أن تمكن من تسجيل قمة سعرية جديدة عند 3245 دولار للأونصة، وتظل هناك إمكانية لمزيد من الصعود في سعر الذهب الذي لم يظهر علامة على الدخول في تصحيح سلبي مؤقت حتى الآن.