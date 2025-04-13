“موانئ”: إضافة خدمة الشحن “al pakistan gulf” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة “AL PAKISTAN GULF” التابعة لشركة “AP LINE” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام؛ بهدف تعزيز الربط الملاحي بين المملكة والعالم ودعم الصادرات والواردات الوطنية.

ويأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز موقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يدعم حركة الصادرات والواردات الوطنية، انسجامًا مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة، وجعلها مركزًا لوجستيًا عالميًا، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ كراتشي بباكستان، وجبل علي بالإمارات، بطاقة استيعابية تبلغ 2,903 حاويات قياسية.

يُذكر أن الشراكات التي تعقدها “موانئ” مع أبرز الخطوط الملاحية العالمية، تسهم في تعزيز تطوير موانئ المملكة، ودعم قدرتها التنافسية، وتنمية بنيتها التحتية، فضلًا عن توسيع خطوط

النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.

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