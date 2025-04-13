شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يسجل 340.75 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في السعودية سجل سعر جرام الذهب، عيار 24، في السعودية، اليوم الأحد، 389.50 ريال، مقارنة بـ390.25 ريال أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 22، في السعودية، اليوم الأحد، 357 ريالا، مقارنة بـ357.75 ريال، أمس السبت. عيار 21 انخفض سعر جرام الذهب، عيار 21، في السعودية، اليوم الأحد، إلى 340.75 ريال، مقارنة بـ 341.50 ريال، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب، عيار 18، في السعودية، اليوم الأحد، 292.25 ريال، مقارنة بـ292.75 ريال، أمس. أسعار الذهب اليوم وبلغ سعر جرام الذهب، عيار 14، في السعودية، اليوم الأحد، 227.25 ريال، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 12، 194.75 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأحد في السعودية، 12115.25 ريال، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 2726.50 ريال.

