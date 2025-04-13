شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 13-4-2025 أمام الجنيه المصري فى بداية التعاملات الصباحية وفقا لاخر تحديث الخميس الماضي بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزى حيث سجل عند 51.27 جنيه للشراء 51.41 البيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع، وفى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء 51.38 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.28 جنيه للشراء و51.38 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.28 جنيه للشراء 51.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.