شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13 أبريل 2025 فى البحرين.. عيار 24 بـ39.125 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم الاحد في البحرين ارتفاعا طفيفا تزامنا مع الرسوم الجمركية الامريكية الجديدة، حيث سجل عيار 24 سعر 39.125 دينار مقارنة بـ39.075 دينار أمس، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 39.125 دينار

عيار 22 سجل 35.875 دينار

عيار 21 سجل 34.250 دينار

عيار 18 سجل 29.350 دينار

عيار 14 سجل 22.825 دينار

عيار 12 سجل 19.575 دينار

الأونصة 1217.250 دينار

الجنيه الذهب273.950 دينار

الأونصة بالدولار 3237.40 دولار

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة الماضى إلى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون": "قد تكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب واضحة، لكنني أقول إن 10% هو الحد الأدنى"، دون تحديد الدول التي قد تتأهل أو الشروط التي ستنطبق.

جاءت هذه التصريحات وسط تزايد المخاوف العالمية بشأن التأثير الاقتصادي والإنساني المحتمل لنظام التعريفات الجمركية الأمريكي.

ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.