شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزير الاتصالات يفتتح عددًا من المشروعات التكنولوجية بمحافظة القليوبية والان مع تفاصيل الخبر

يقوم اليوم الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة إلى محافظة القليوبية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتحقيق التحول الرقمي في مختلف المحافظات.

وتتضمن الزيارة افتتاح وتفقد عدد من المشروعات التكنولوجية والخدمية، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية المعلوماتية بالمحافظة.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من الزيارات التي ينفذها وزير الاتصالات لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بالتحول الرقمي، ورفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات، وتمكين الشباب من أدوات التكنولوجيا الحديثة، في إطار المبادرات الرئاسية وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة في القرى المصرية.