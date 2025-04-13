واشنطن تعفي الهواتف والحواسيب من الجمارك الإضافية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

أعفت الولايات المتحدة الهواتف الذكية والحواسيب من الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرًا.

وأفادت مذكرة لدوائر الجمارك، وفقًا لـ”فرانس برس”، بأن هذه الإعفاءات تنطبق خصوصًا على المنتجات الإلكترونية التي تستوردها الولايات المتحدة من الصين، وذلك بعدما فرض الرئيس الأمريكي رسومًا جمركية على العملاق الآسيوي نسبتها 145%.

وتُعفى أشباه الموصلات من الرسم الإضافي البالغ 10%، والذي يسري على معظم شركاء واشنطن التجاريين.

وكانت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارولاين ليفيت، أكدت أن ترامب منفتح على التوصل إلى اتفاق مع الصين، مشيرة إلى تفاؤله الواضح حيال ذلك.

وتعهدت الصين، من جانبها، بزيادة الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية إلى 125%، مشيرة إلى أنها “ستتجاهل” أي رسوم إضافية قد تفرضها إدارة ترامب.

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