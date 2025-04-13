المركزي الروسي يخفض سعر صرف الدولار واليوان ويرفع اليورو أمام الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، خلال الفترة من 12 إلى 14 أبريل الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 1.01 روبل، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 84.004 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 1.61 روبل، ليبلغ 96.2163 روبلًا. بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 9 كوبيكات، ليصل إلى 11.4471 روبلًا.

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