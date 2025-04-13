شكرا لقرائتكم خبر عن «نماء للكيماويات»: بدء صيانة دورية لمصنعي الإيبوكسي ومشروع حصاد والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نماء للكيماويات بدء أعمال التوقف المجدول لمصنع الإيبوكسي ومصنع مشروع حصاد (التابع لشركة الجبيل للصناعات الكيماوية جنا )، وذلك اعتبارًا من 14 أبريل 2025، ولمدة متوقعة تبلغ 24 يومًا، بهدف تنفيذ أعمال الصيانة المجدولة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التوقف ضمن الخطة السنوية للصيانة لهذا العام، ويهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج واستبدال المحفزات الكيميائية خلال فترة التوقف.
ونوهت بتحديد الأثر المالي لهذا التوقف لاحقًا، بناءً على المدة الفعلية للتوقف ومتوسط أسعار بيع المنتجات خلال فترة الصيانة، على أن ينعكس هذا الأثر في النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2025.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يأتي هذا التوقف ضمن الخطة السنوية للصيانة لهذا العام، ويهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج واستبدال المحفزات الكيميائية خلال فترة التوقف.
ونوهت بتحديد الأثر المالي لهذا التوقف لاحقًا، بناءً على المدة الفعلية للتوقف ومتوسط أسعار بيع المنتجات خلال فترة الصيانة، على أن ينعكس هذا الأثر في النتائج المالية للربع الثاني من السنة المالية 2025.