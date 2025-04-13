شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمرون: الاقتصاد الأمريكي يعاني من تباطؤ خطير وقد يواجه ركودًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، لاري فينك، إن العديد من قادة الأعمال في الولايات المتحدة يعتقدون أن الاقتصاد الأمريكي يمر حاليًا بمرحلة تباطؤ خطير، مما يُنذر باقتراب ركود اقتصادي، وفقًا لما أوردته شبكة CNBC الأمريكية.

ركود الاقتصاد الأمريكي "صار حقيقة"

في حديثه خلال فعالية لنادي نيويورك الاقتصادي، صرح فينك: "معظم الرؤساء التنفيذيين الذين تحدثت إليهم يقولون إننا ربما نمر الآن بحالة ركود".

وأضاف: "قال أحد الرؤساء التنفيذيين إن صناعة الطيران تشبه طائرًا يحاول الطيران داخل منجم فحم، وقد دخل هذا الطائر بالفعل في حالة مرض".

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ضغوط الرسوم الترامبية

حذر فينك من أن سياسات الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تفرض ضغوطًا تصاعدية على التضخم، مما سيُصعّب على الاحتياطي الفيدرالي تنفيذ خفض أسعار الفائدة كما يفعل عادةً خلال فترات الركود.

لا أمل في خفض الفائدة

وأشار فينك إلى أن توقعات خفض أسعار الفائدة بشكل متكرر خلال العام الحالي تبدو بعيدة المنال، قائلًا: "فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيقوم بتخفيض الفائدة أربع مرات هذا العام تبدو مستبعدة للغاية. هناك قلق حقيقي من ارتفاع التضخم، وقد يؤدي ذلك إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما هي عليه حاليًا".

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التوقعات في سوق العقود الآجلة

تشير أسعار سوق العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي – وفقًا لأداة FedWatch – إلى أن المتداولين يتوقعون خفضًا بمقدار نقطة مئوية واحدة على الأقل بحلول نهاية عام 2025، وهو ما يعادل أربع عمليات خفض بمقدار 0.25%.

تأثير محتمل على أسواق الأسهم

لفت فينك إلى أن أسواق الأسهم الأمريكية قد تتعرض لمزيد من الهبوط بنسبة تصل إلى 20% في حال فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية باهظة، خاصة مع تصاعد الضغوط التضخمية بشكل يفوق توقعات الأسواق.