شكرا لقرائتكم خبر عن «بترو رابغ»: صيانة دورية للمرافق التشغيلية بدءا من الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تعتزم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) بدء أعمال الصيانة الدورية الشاملة والمجدولة لجميع المرافق التشغيلية ووحدات الإنتاج بمجمع الشركة والتي تتطلب الإيقاف الكامل لهذه الوحدات.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تستمر هذه الصيانة لحوالي 60 يوماً ابتداءً من تاريخ 10/17/ 1446هـ، الموافق 04/15/ 2025م.
ووفقا للبيان، سينعكس الأثر المالي لهذا الإيقاف على النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025 م.
وقالت الشركة: إن الأثر المالي لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي. وسيتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في حينها.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تستمر هذه الصيانة لحوالي 60 يوماً ابتداءً من تاريخ 10/17/ 1446هـ، الموافق 04/15/ 2025م.
ووفقا للبيان، سينعكس الأثر المالي لهذا الإيقاف على النتائج المالية للربع الثاني من عام 2025 م.
وقالت الشركة: إن الأثر المالي لا يمكن تقديره بدقة في الوقت الحالي. وسيتم الإعلان عن أي تطورات أخرى في حينها.