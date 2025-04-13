شكرا لقرائتكم خبر عن «سامسونج» تواجه ضغوط الأسعار وتؤجل تشغيل مصنعها في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رغم إعلان شركة "سامسونج إلكترونيكس" الكورية الجنوبية عن زيادة ملحوظة في مبيعات الرقائق الإلكترونية في أحدث تقارير الأرباح، إلا أن الضغوط الناجمة عن انخفاض الأسعار والتأخيرات في عمليات الشحن لا تزال تؤثر سلبًا على أعمال الشركة، بحسب ما نقلته شبكة يورونيوز.
وتوقعت سامسونج أن تسجل مبيعات مجمعة بنحو 79 تريليون وون كوري، أي ما يعادل 53.84 مليار دولار أمريكي (48.8 مليار يورو)، فيما قدّرت الأرباح التشغيلية عند 6.6 تريليون وون كوري (4.1 مليار يورو).
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وتفوقت هذه التقديرات على توقعات نموذج "ستار ماين" التابع لـ"سمارت إستمايتس"، والذي قدّر الأرباح التشغيلية بنحو 5.2 تريليون وون كوري (3.2 مليار يورو). كما تُظهر الأرقام زيادة بنحو 10% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
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وتزايد الإقبال على منتجات الشركة وسط توقعات بفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الرقائق في الأشهر المقبلة. وبينما تُعفى معظم أشباه الموصلات حاليًا من هذه الرسوم، هدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد خطابه في "يوم التحرير" بفرض تعريفات إضافية بشكل سريع، مما أدى إلى تسريع عمليات الشراء تحسبًا لأي ارتفاعات مستقبلية في الأسعار.
أرباح "سامسونج" ترتفع قبل فرض الرسوم الأمريكيةرفعت شركة سامسونج، عملاق التكنولوجيا العالمي، من توقعاتها لأرباح الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بارتفاع المبيعات قبل فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية محتملة على واردات أشباه الموصلات.
وتوقعت سامسونج أن تسجل مبيعات مجمعة بنحو 79 تريليون وون كوري، أي ما يعادل 53.84 مليار دولار أمريكي (48.8 مليار يورو)، فيما قدّرت الأرباح التشغيلية عند 6.6 تريليون وون كوري (4.1 مليار يورو).
اقرأ أيضاً: سامسونج تشطب أسمهماً بقيمة 2.11 مليار دولار وتكشف عن خطة مستقبلية
وتفوقت هذه التقديرات على توقعات نموذج "ستار ماين" التابع لـ"سمارت إستمايتس"، والذي قدّر الأرباح التشغيلية بنحو 5.2 تريليون وون كوري (3.2 مليار يورو). كما تُظهر الأرقام زيادة بنحو 10% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من عام 2024.
ارتفاع سهم "سامسونج" وسط طلب قويأغلقت أسهم سامسونج مرتفعة بنسبة 0.6% في بورصة كوريا الجنوبية يوم الثلاثاء، بدعم من الطلب القوي على رقائق دي رام وهواتفها الذكية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
اقرأ أيضاً: أبرز ما جاء في مؤتمر سامسونج.. الذكاء الاصطناعي يسيطر على الإصدارات
وتزايد الإقبال على منتجات الشركة وسط توقعات بفرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات الرقائق في الأشهر المقبلة. وبينما تُعفى معظم أشباه الموصلات حاليًا من هذه الرسوم، هدّد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد خطابه في "يوم التحرير" بفرض تعريفات إضافية بشكل سريع، مما أدى إلى تسريع عمليات الشراء تحسبًا لأي ارتفاعات مستقبلية في الأسعار.