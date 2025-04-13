شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم الجاسر رئيسا لمجلس إدارة «جازادكو».. وفراس البواردي نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة جازان للتنمية والاستثمار (جازادكو)، تعيين إبراهيم الجاسر رئيسا لمجلس الإدارة، وفراس البواردي نائبا لرئيس المجلس وعضوا منتدبا.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"جازادكو" المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025، المتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته المقبلة التي تبدأ من 13 أبريل الحالي، وتنتهي في 12 أبريل 2029، لمدة 4 سنوات.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة سلطان الشلاش، وعضوية كل من، جابر السهي، وباسم بهلول.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار برئاسة، فراس البواردي، وعضوية كل من محمد الصقور، وجابر السهلي.
وقرر المجلس تعيين فيصل فقيهي أمينا لسر مجلس إدارة الشركة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية واللازمات المستمرة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، وتعيين تركي العبيلان رئيسا للجنة، وعضوية كل من عبدالمجيد الدخيل، ود. عبدالله الحصيني.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، جاء ذلك بعد اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"جازادكو" المنعقد بتاريخ 26 مارس 2025، المتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته المقبلة التي تبدأ من 13 أبريل الحالي، وتنتهي في 12 أبريل 2029، لمدة 4 سنوات.
وقرر المجلس تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت برئاسة سلطان الشلاش، وعضوية كل من، جابر السهي، وباسم بهلول.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل اللجنة التنفيذية والاستثمار برئاسة، فراس البواردي، وعضوية كل من محمد الصقور، وجابر السهلي.
وقرر المجلس تعيين فيصل فقيهي أمينا لسر مجلس إدارة الشركة، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية واللازمات المستمرة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة، وتعيين تركي العبيلان رئيسا للجنة، وعضوية كل من عبدالمجيد الدخيل، ود. عبدالله الحصيني.