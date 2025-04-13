شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «رؤوم» على أساس سعر 86.50 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة رؤوم التجارية، الخميس الماضي، على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.

وبناء عليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 86.50 ريال لهذا اليوم الأحد 1446/10/15هـ الموافق 2025/04/13م، و إلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الثلاثاء 1446/10/17هـ الموافق 2025/04/15م.

وأعلنت الشركة نتائج التصويت على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت زيادة رأس مال الشركة.

وتضمنت نتائج التصويت تعديل المادة 7 للنظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال.

وحددت الشركة رأس المال بعد تعديل المادة بـ125 مليون ريال، مقسم إلى 12.5 مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها 10 ريالا، وجميعها أسهم عادية.

وشملت النتائج التصويت على زيادة رأس المال عن طريق منح أسهم مجانية.

وكان رأس المال قبل الزيادة 62.5 مليون ريال، وبعد الزيادة 125 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 100%.

وبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 6.250 مليون سهم، فيما سيصبح بعد الزيادة 12.5 مليون سهم.

وستكون الزيادة من خلال رسملة 62.5 مليون ريال من حساب الأرباح المبقاة عن طريق منح 1 سهم لكل سهم مملوك.

وفي حال وجود كسور أسهم فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق وتوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وبحسب نتائج الجمعية، فإن في حال وافق مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

