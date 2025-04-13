الاقتصاد

فهد الشايع نائبا لرئيس مجلس إدارة «كيمانول» بدلا من يوسف الراجحي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

فهد الشايع نائبا لرئيس مجلس إدارة «كيمانول» بدلا من يوسف الراجحي

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، الخميس الماضي، تعيين فهد الشايع نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن تعيين الشايع جاء بدلا من يوسف الراجحي.
وأضافت أن تعيين الشايع جاء اعتبارا من تاريخ القرار، على أن يظل يوسف الراجحي عضوا بمجلس الإدارة.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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