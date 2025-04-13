شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الشايع نائبا لرئيس مجلس إدارة «كيمانول» بدلا من يوسف الراجحي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)، الخميس الماضي، تعيين فهد الشايع نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تعيين الشايع جاء بدلا من يوسف الراجحي.
وأضافت أن تعيين الشايع جاء اعتبارا من تاريخ القرار، على أن يظل يوسف الراجحي عضوا بمجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تعيين الشايع جاء بدلا من يوسف الراجحي.
وأضافت أن تعيين الشايع جاء اعتبارا من تاريخ القرار، على أن يظل يوسف الراجحي عضوا بمجلس الإدارة.