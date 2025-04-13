شكرا لقرائتكم خبر عن فهد الشايع نائبا لرئيس مجلس إدارة «كيمانول» بدلا من يوسف الراجحي والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية