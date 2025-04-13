الاقتصاد

توزيع أرباح على مساهمي «أفالون فارما» عن النصف الثاني من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

توزيع أرباح على مساهمي «أفالون فارما» عن النصف الثاني من 2024

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)، يوم الثلاثاء الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن إجمالي المبلغ الموزع 25 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 20 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-03 الموافق 2025-05-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-17 الموافق 2025-05-15.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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