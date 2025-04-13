شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أفالون فارما» عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية