شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح على مساهمي «أفالون فارما» عن النصف الثاني من 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)، يوم الثلاثاء الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2024م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 25 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 20 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-03 الموافق 2025-05-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-17 الموافق 2025-05-15.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي المبلغ الموزع 25 مليون ريال، فيما يبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 20 مليون سهم.
وأضافت أن حصة السهم من التوزيع 1.25 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 12.5%.
وسيكون تاريخ الأحقية 1446-11-03 الموافق 2025-05-01، فيما سيكون تاريخ التوزيع 1446-11-17 الموافق 2025-05-15.