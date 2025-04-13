الاقتصاد

تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس إدارة «سابك» الحالية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس إدارة «سابك» الحالية

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الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة الشركة للصناعات الأساسية (سابك) تشكيل لجنة المراجعة لدورة مجلس الإدارة الحالية والتي بدأت من تاريخ 10 أبريل 2025م ولمدة ثلاث سنوات وتنتهي في تاريخ 9 أبريل2028م.
وقالت الشركة إن تشكيل اللجنة برئاسة، محمد السبيعي، وعضوية كل من: د. رامش راماتشاندران، وبسام عسيري، وفلهلموس جانسن، ورالف ويزيش.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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