شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «أمواج الدولية» يوصي بزيادة رأس المال إلى 80 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى مجلس ادارة شركة أمواج الدولية في اجتماعه الخميس الماضي، إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال عن طريق رسملة 20 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة.
وأضافت أن رأس المال قبل الزيادة 60 مليون ريال، وبعد الزيادة 80 مليون ريال، بنسبة 33.33%، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، وبعد الزيادة 80 مليون سهم.
وبحسب الشركة، تهدف الزيادة في رأس المال إلى التوسع والنمو بما يتناسب مع تطلعات الشركة المستقبلية، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين ودعم النشاطات المستقبلية للشركة.
وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن زيادة رأس المال عن طريق رسملة 20 مليون ريال من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل ثلاثة أسهم مملوكة.
وأضافت أن رأس المال قبل الزيادة 60 مليون ريال، وبعد الزيادة 80 مليون ريال، بنسبة 33.33%، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، وبعد الزيادة 80 مليون سهم.
وبحسب الشركة، تهدف الزيادة في رأس المال إلى التوسع والنمو بما يتناسب مع تطلعات الشركة المستقبلية، وتعظيم العائد الإجمالي للمساهمين ودعم النشاطات المستقبلية للشركة.
وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية (والذي سيتم تحديده لاحقاً) والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي حالة وجود كسور أسهم في أي من الأسهم المجانية فسيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم ستوزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كلاً حسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.