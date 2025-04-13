شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك» توقع اتفاقية ثلاثية للمنافسة على مشروع لوزارة الصناعة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.