شكرا لقرائتكم خبر عن «أماك» توقع اتفاقية ثلاثية للمنافسة على مشروع لوزارة الصناعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، الخميس الماضي، اتفاقية تحالف مع شركة أساس التعدين ذ.م.م، والشركة العربية للتعدين - الفجيرة ذ.م.م.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تهدف الاتفاقية إلى تشكيل تحالف إستراتيجي للتقديم على المنافسة التي طرحتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية والخاصة بدراسة وتطوير واستغلال الخامات المعدنية (النحاس، الزنك، الذهب، الفضة، والرصاص) في موقع "حزام نقرة الكبريتيدي VMS" ضمن الجولة التاسعة من جولات المنافسات التعدينية.
وقالت الشركة: إن في حال إرساء المنافسة التعدينية على التحالف، وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة سيتم إنشاء الشركة المشتركة وستكون نسبة التملك لكل طرف على النحو التالي:
60 % لصالح شركة أساس التعدين ذ.م.م.
20 % لصالح شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك).
20 % لصالح الشركة العربية للتعدين الفجيرة - ذ.م.م.
ووفقا لبيان الشركة، يهدف هذا التحالف الإستراتيجي إلى إستغلال الفرص الواعدة لتعزيز حضور الشركة في السوق التعديني، وتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الاستكشاف والتطوير، وتعدين موارد استراتيجية ذات جدوى اقتصادية عالية.
ومن ضمن الأهداف الأخرى لهذا التحالف الاستفادة من خبرات الشركاء الفنية والتقنية والملاءة المالية، وبناء شراكات فعّالة تُسهم في تحقيق أهداف النمو المستدام وتعزيز القيمة المضافة لمساهمي الشركة على المدى الطويل.
وتعد هذه الاتفاقية سارية الى حين فوز وإرساء المنافسة التعدينية التي طرحتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية والخاصة بالجولة التاسعة من جولات المنافسات التعدينية على التحالف.
وتنتهي هذه الاتفاقية تلقائيًا عند عدم فوز التحالف بالمنافسة، أو عند إنشاء الشركة المشتركة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تهدف الاتفاقية إلى تشكيل تحالف إستراتيجي للتقديم على المنافسة التي طرحتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية والخاصة بدراسة وتطوير واستغلال الخامات المعدنية (النحاس، الزنك، الذهب، الفضة، والرصاص) في موقع "حزام نقرة الكبريتيدي VMS" ضمن الجولة التاسعة من جولات المنافسات التعدينية.
وقالت الشركة: إن في حال إرساء المنافسة التعدينية على التحالف، وبعد الحصول على الموافقات النظامية اللازمة من كافة الجهات ذات العلاقة سيتم إنشاء الشركة المشتركة وستكون نسبة التملك لكل طرف على النحو التالي:
60 % لصالح شركة أساس التعدين ذ.م.م.
20 % لصالح شركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك).
20 % لصالح الشركة العربية للتعدين الفجيرة - ذ.م.م.
ووفقا لبيان الشركة، يهدف هذا التحالف الإستراتيجي إلى إستغلال الفرص الواعدة لتعزيز حضور الشركة في السوق التعديني، وتوسيع نطاق أعمالها في مجالات الاستكشاف والتطوير، وتعدين موارد استراتيجية ذات جدوى اقتصادية عالية.
ومن ضمن الأهداف الأخرى لهذا التحالف الاستفادة من خبرات الشركاء الفنية والتقنية والملاءة المالية، وبناء شراكات فعّالة تُسهم في تحقيق أهداف النمو المستدام وتعزيز القيمة المضافة لمساهمي الشركة على المدى الطويل.
وتعد هذه الاتفاقية سارية الى حين فوز وإرساء المنافسة التعدينية التي طرحتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية والخاصة بالجولة التاسعة من جولات المنافسات التعدينية على التحالف.
وتنتهي هذه الاتفاقية تلقائيًا عند عدم فوز التحالف بالمنافسة، أو عند إنشاء الشركة المشتركة.