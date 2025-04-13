شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13 أبريل 2025 فى قطر.. عيار 21 بـ 331.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في قطر، اليوم ارتفاعا طفيفا حيث سجل عيار 24 سعر 378.75 ريال مقارنة بسعر امس 378 ريالًا، وينصح المستثمرون والمشترون بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار لضمان اتخاذ قرارات مدروسة تتماشى مع التحركات المستقبلية المحتملة في السوق.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 378.75 ريال

عيار 22 سجل 347.25 ريال

عيار 21 سجل 331.50 ريال

عيار 18 سجل 284.00 ريال

عيار 14 سجل 221.00 ريال

عيار 12 سجل 189.50 ريال

الاونصة11781.50 ريال

الجنيه الذهب2651.50 ريال

الأونصة بالدولار3237.34 دولار

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة الماضى إلى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.



وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون": "قد تكون هناك بعض الاستثناءات لأسباب واضحة، لكنني أقول إن 10% هو الحد الأدنى"، دون تحديد الدول التي قد تتأهل أو الشروط التي ستنطبق.



جاءت هذه التصريحات وسط تزايد المخاوف العالمية بشأن التأثير الاقتصادي والإنساني المحتمل لنظام التعريفات الجمركية الأمريكي.

وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."