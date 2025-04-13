شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سعر الذهب فى مصر بعد ارتفاع 7% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب في مصر، تطورات سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم، بعد أن ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ليسجل مستوى قياسيا جديدا في ظل استمرار الطلب في التزايد على الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات في الأسواق العالمية التي تسببت فيها تعريفات ترامب التجارية وأدت إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

• عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا.

• عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.

• عيار 18 يسجل 4037 جنيهًا.

• الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيها.

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ليسجل مستوى قياسي جديد في ظل استمرار الطلب في التزايد على الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات في الأسواق العالمية التي تسببت فيها تعريفات ترامب التجارية وأدت إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس من عام 2023، ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3245 دولار للأونصة ويغلق جلسة الأسبوع عند 3237 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3030 دولار للأونصة.

استمر سعر الذهب في مصر في الارتفاع بدعم من تسجيل الذهب العالمي المستويات التاريخية بشكل يومي، بالإضافة إلى بقاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي ليتخطى المستوى النفسي 3200 دولار للأونصة ليستقر فوق هذا المستوى ويغلق تداولات الأسبوع فوقه بعد أن تمكن من تسجيل قمة سعرية جديدة عند 3245 دولار للأونصة، وتظل هناك إمكانية لمزيد من الصعود في سعر الذهب الذي لم يظهر علامة على الدخول في تصحيح سلبي مؤقت حتى الآن.