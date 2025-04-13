شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر الأحد 13-4-2025 مع الإجازة الأسبوعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الذهب في مصر خلال تداولات اليوم، بعد تسجيل مستوى تاريخي ليستمر الدعم المقدم إليه من ارتفاع سعر الذهب العالمي وتسجيله مستويات تاريخية، بالإضافة إلى تداول سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية.

ارتفع الذهب العالمي خلال الأسبوع الماضي بشكل كبير ليسجل مستوى قياسيا جديدا في ظل استمرار الطلب في التزايد على الذهب كملاذ آمن وسط الاضطرابات في الأسواق العالمية التي تسببت فيها تعريفات ترامب التجارية وأدت إلى انخفاض كبير في مستويات الدولار الأمريكي وتراجع الإقبال على السندات الحكومية الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

• عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا.

• عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.

• عيار 18 يسجل 4037 جنيهًا.

• الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيها.

الارتفاع الكبير الذي يشهده الذهب المحلي حالياً يأتي بدعم رئيسي من ارتفاع سعر اونصة الذهب العالمي وتسجيلها لمستويات تاريخي جديدة مما ساهم في ارتفاع تسعير الذهب المحلي.



ويبقى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من مستويات قياسية بالرغم من تراجعه بشكل تدريجي خلال جلسة الأمس، ولكن الارتفاع الكبير في سعر الذهب العالمي قد عوض تراجع سعر صرف الدولار.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 6.6% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ مارس من عام 2023، ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3245 دولار للأونصة ويغلق جلسة الأسبوع عند 3237 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3030 دولار للأونصة.