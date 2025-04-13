شكرا لقرائتكم خبر عن على رأسها الأسمنت.. 5 سلع على رأس قائمة صادرات مصر إلى إندونيسيا عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع الزيارة التي بجيرها الرئيس الاندونيسى برابوو سوبيانتو إلى مصر، تظهر بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء حجم العلاقات بين البلدين، وأهم السلع المتبادلة بين البلدين.

وضمت قائمة أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى اندونيسيا خلال عام 2024، كلا من الملح وكبريت وأسمنت بقيمة 75 مليون دولار، وخضروات وفواكه بقيمة 43 مليون دولار، وخامات معادن بقيمة 7 مليون دولار، ومصنوعات حجر واسمنت بقيمة 5 مليون دولار، والات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 5 مليون دولار.

وفى المقابل كانت قائمة أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من اندونيسيا خلال عام 2024، كلا من شحوم ودهون وزيوت نباتية وحيوانية بقيمة 874 مليون دولار، وبن وشاى وبهارات بقيمة 140 مليون دولار، وحديد ومصنوعاته بقيمة 123مليون دولار، وآلات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 94 مليون دولار، وسيارات وجرارات ودراجات وأجزاؤها بقيمة 54 مليون دولار .

وإجمالا سجل قيمة التبادل التجاري بين مصر واندونيسيا إلى 1.7 مليار دولار خلال عام 2024 مقابل 1.6 مليـار دولار خلال عام 2023 ، موزعة بين الصــادرات المصــرية لأندونيسيا وبلغت قيمتها 151 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 137مليون دولار خلال عام 2023، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من إندونيسيا 1.6 مليار دولار خلال عــام 2024 مقابل 1.5مليار دولار خلال عام 2023.