شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 13 أبريل 2025 في السعودية.. عيار 24 بـ389.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم ارتفاعا طفيفا فى الأسعار، حيث وصل عيار 24 سعر 389.50، ريال مقارنة بسعر أمس 388.75 ريال وفقا لآخر التحديثات، وذلك بالتزامن مع إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 389.50 ريال

عيار 22 سجل 357.00 ريالا

عيار 21 سجل 340.75 ريال

عيار 18 سجل 292.25 ريال

عيار 14 سجل 227.25 ريال

عيار 12 سجل 194.75 ريال

الأونصة 12115.25 ريال

الجنيه الذهب 2726.50 ريال

الأونصة بالدولار 3237.34 دولار

وألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر يوم الجمعة الماضى إلى أنه قد يقدم إعفاءات من التعريفة الجمركية الشاملة البالغة 10% على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنه أكد مجدداً أن هذا المعدل يمثل أساساً ثابتاً في مفاوضات التجارة المقبلة.



وكان ترامب قد اعلن عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.



وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."