شكرا لقرائتكم خبر عن 500 مليون قدم غاز.. أهم المعلومات عن 3 اكتشافات جديدة بالصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

بعد نجاح شركة خالدة للبترول في تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، وذلك في إطار حرص وزارة البترول والثروة المعدنية على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة انشطة الحفر الاستكشافي بما يعكس الإمكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري، وفيما يلى أهم المعلومات عن تلك الاكتشافات وكانت كالتالى..

1-سيضيف حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ.

2-سيضيف احتياطي مسترجع يبلغ 4 ملايين برميل زيت مكافئ.

3-وتم اختبار وتقييم الاكتشافات حيث بلغ معدل الإنتاج اليومي ما يقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات و20 مليون قدم 3 غاز.

4- وجارى حاليا حساب حجم مخزون الغاز المصاحب عن طريق شركة خالدة.

5-وتعتبر هذه الاكتشافات مردود مهم لعمل الشريك شركة أباتشى فى تنمية الغاز فى هذه المناطق بالتوازى مع الزيت الخام بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة مما سوف يرفع انتاج خالدة للغاز فوق 480 مليون قدم مكعب غاز وسوف يصل إلى 500 مليون قدم فى القريب العاجل ولولا هذه المبادرة لتناقص إنتاج الغاز إلى 380 مليون قدم غاز فى شركة خالدة فى 6 أشهر.