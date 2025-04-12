شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12-4-2025 عيار 24 بدون مصنعية بـ 5382 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا

• عيار 21 يسجل 4710 جنيهات

• عيار 18 يسجل 4037 جنيهًا

• الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيها بدون مصنعية



وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً