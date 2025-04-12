شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12-4-2025.. عيار 21 بدون مصنعية بـ4710 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي في تحديد قيمته محليًا، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

عيار 24 يسجل 5382 جنيهًا.

عيار 21 يسجل 4710 جنيهات.

عيار 18 يسجل 4037 جنيهًا.

الجنيه الذهب يسجل 37680 جنيها بدون مصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.