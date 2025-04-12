شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الجنيه الاسترلينى السبت 12-4-2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ثبت سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 12-4-2025 ليسجل فى البنك المركزى 65.93 جنيه للشراء ،و 66.14 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 65.32 جنيه للشراء، و 65.79 جنيه للبيع ،

وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني

وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

65.32 جنيه للشراء

65.79 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

65.57 جنيه للشراء.

66.06 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

65.47 جنيه للشراء.

65.97 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

66.61 جنيه للشراء

66.04 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

66.60 جنيه للشراء

66.09 جنيه للبيع



سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

65.50 جنيه للشراء

66 جنيه للبيع



