شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الجنيه الاسترلينى السبت 12-4-2025 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالسبت، 12 أبريل 2025 01:30 م
ثبت سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة بالسوق المصرى اليوم السبت 12-4-2025 ليسجل فى البنك المركزى 65.93 جنيه للشراء ،و 66.14 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 65.32 جنيه للشراء، و 65.79 جنيه للبيع ،
وينشر ”الخليج 365”، سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسع الجنيه الإسترليني
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
65.32 جنيه للشراء
65.79 جنيه للبيع.
65.57 جنيه للشراء.
66.06 جنيه للبيع
65.47 جنيه للشراء.
65.97 جنيه للبيع.
66.61 جنيه للشراء
66.04 جنيه للبيع
66.60 جنيه للشراء
66.09 جنيه للبيع
65.50 جنيه للشراء
66 جنيه للبيع
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