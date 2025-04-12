سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 12- 4- 2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات

ننشر تطورات سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 12-4-2025، بالبنوك المصرية، وفق آخر تحديث فى البنك الأهلى المصرى 167.001 جنيه للشراء و168.2 جنيه للبيع في منتصف التعاملات .

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع