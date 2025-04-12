الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 12- 4- 2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات

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سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 12- 4- 2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ عبدالحليم سالم

السبت، 12 أبريل 2025 01:00 م

ننشر تطورات سعر الدينار الكويتي اليوم السبت  12-4-2025، بالبنوك المصرية، وفق آخر تحديث فى البنك الأهلى المصرى 167.001 جنيه  للشراء و168.2 جنيه للبيع في منتصف التعاملات .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 12-4-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

167.001 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

167.1 جنيه للشراء.

168.1  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.5 جنيه للشراء.

167.5 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

165.1 جنيه للشراء.

168.1 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

163.07 للشراء.

168.1 جنيه للبيع.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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