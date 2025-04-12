شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل الجنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية السبت 12-4-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفية، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.

ومقابل الجنيه المصري؛ ووفقا للبنك الأهلي المصري؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم السبت 12-4-2025.

وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

‏‎وجاءت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه كالتالي:‏‎سعر الدولار اليوم

51.24 جنيه للشراء.

51.34 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

56.07 جنيه للشراء.

56.92 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

65.64 جنيه للشراء.



66.38 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

165.77 جنيه للشراء.

167.04 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.61 جنيه للشراء.



‏‎ 13.67جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.93 جنيه للشراء.



13.97 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

13.00 جنيه للشراء.



14.08 جنيه للبيع.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.