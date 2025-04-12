شكرا لقرائتكم خبر عن دقيقة حداد على روح ريم بهجت فى افتتاح مؤتمر الذكاء الاصطناعى بجامعة مصر للمعلوماتية والان مع تفاصيل الخبر

افتتح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسفير الهولندي بالقاهرة، فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر علوم البيانات والذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي تستضيفه جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين من عدة دول.

وشهدت الجلسة الافتتاحية وقوف الحضور دقيقة حداد على روح الدكتورة ريم بهجت، رئيسة الجامعة الراحلة، التي وافتها المنية الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض، تكريمًا لمسيرتها الحافلة ودورها البارز في تأسيس الجامعة وقيادتها.

ويهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتعزيز التعاون البحثي والأكاديمي بين المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم التحول الرقمي وبناء الكفاءات الشابة في المنطقة.