شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ 31.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24سعر 31.850 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 31.600 دينار.

يترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 31.850 دينار

عيار 22 سجل 29.200 دينار

عيار 21 سجل 27.875 دينار

عيار 18 سجل 23.900 دينار

عيار 14 سجل 18.575 دينار

عيار 12 سجل 15.925 دينار

الاونصة990.750 دينار

الجنيه الذهب222.975 دينار

الأونصة بالدولار3237.34 دولار



واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة ، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًامما عزز جاذبيته كملاذ آمن.