شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 فى الكويت.. عيار 24 بـ 31.850 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 12 أبريل 2025 12:00 م
سجلت أسعار الذهب اليوم فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24سعر 31.850 دينار مقارنة بسعر أمس والذى وصل لـ 31.600 دينار.
يترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالتزامن مع اعلان الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.سعر الذهب اليوم فى الكويت
عيار 24 سجل 31.850 دينار
عيار 22 سجل 29.200 دينار
عيار 21 سجل 27.875 دينار
عيار 18 سجل 23.900 دينار
عيار 14 سجل 18.575 دينار
عيار 12 سجل 15.925 دينار
الاونصة990.750 دينار
الجنيه الذهب222.975 دينار
الأونصة بالدولار3237.34 دولار
واخترقت أسعار الذهب العالمية مستوى 3200 دولار للأونصة ، للمرة الأولى على الإطلاق، مدفوعة بتراجع الدولار وتصاعد التوترات التجارية، وهو ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وفي ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اعلنها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، اكتسب الذهب القوة جزئيًامما عزز جاذبيته كملاذ آمن.
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