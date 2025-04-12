شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 12-4-2025 أمام الجنيه المصري يستقر عند 51.38 للبيع والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم السبت 12-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي فى بداية التعاملات الصباحية وفقا لآخر تحديث الخميس الماضي بالبنوك المصرية - 51.27 جنيه للشراء 51.41 البيع.

يسجل الدولار اليوم السبت 12-4-2025 استقراره أمام الجنيه المصري بعد غلق التعاملات وفقا لاخر تحديث الخميس الماضي بالبنوك المصرية نتيجة العطلة الأسبوعية، حيث سجل بالبنك المركزي حيث سجل عند 51.27 جنيه للشراء 51.41 البيع .

و استقر الدولار اليوم السبت، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع ، و فى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء 51.38 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.28 جنيه للشراء و 51.38 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.28 جنيه للشراء 51.38 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

51.28 جنيه للشراء.

51.38 جنيه للبيع.