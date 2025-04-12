شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 12-4-2025 أمام الجنيه المصري يستقر عند 51.38 للبيع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالسبت، 12 أبريل 2025 12:00 م
سجل سعر الدولار اليوم السبت 12-4-2025 أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي فى بداية التعاملات الصباحية وفقا لآخر تحديث الخميس الماضي بالبنوك المصرية - 51.27 جنيه للشراء 51.41 البيع.
و استقر الدولار اليوم السبت، فى بالبنك الأهلى المصرى عند 51.28 جنيه للشراء 51.38 البيع ، و فى بنك مصر 51.28 جنيه للشراء 51.38 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.28 جنيه للشراء و 51.38 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 51.28 جنيه للشراء 51.38 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار بعد انتهاء التعاملات بالبنوك المصرية، اليوم كالآتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
51.28 جنيه للشراء.
51.38 جنيه للبيع.
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