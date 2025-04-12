شكرا لقرائتكم خبر عن المرة الأولى في التاريخ.. الجنيه الذهب يسجل 38 ألفا بعد إضافة المصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الجنيه الذهب في الأسواق ليسجل مستويات 38 ألف جينه للمرة الأولي في التاريخ، وذلك بعد إضافة رسوم التصنيع والضريبة والدمغة، على خلفية صعود كبير لعيار 21 في الأسواق.

شهد سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 تطورات كبيرة بعد تسجيل مستويات تاريخية لأول مرة فى التاريخ ليتجاوز عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 4700 جنيه وفى ما يلى بيان بأسعار الذهب، ليغلق الذهب العالمى قرب 3237 دولارًا.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24 يسجل 5360 جنيها.

عيار 21 يسجل 4690 جنيه

عيار 18 يسجل 4020 جنيهًا.

أوقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فجأةً فرض رسومه الجمركية "التبادلية" على دول أخرى بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ فى وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية عقابًا لبكين على تحركها الأولى للرد.



إلا أن هذا التوقف عن الرسوم الجمركية لم يقلل من مخاوف الأسواق العالمية بشأن تداعيات حرب ترامب التجارية وتطبيقها الفوضوى فى ظل تزايد مستويات عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمى، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو فى الاقتصاد العالمى وارتفاع معدلات التضخم.

الذهب يلعب الآن دور الملاذ الآمن الأول ليعمل على جذب الاستثمارات بشكل كبير، حيث وجد الدعم من عمليات البيع التى بدأت منذ الجلسة الأمريكية يوم أمس فى سوق الأسهم لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب فى المقابل.