شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 12 أبريل 2025 أمام الجنيه داخل البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر اليورو اليوم السبت 12 أبريل 2025 تطورات ملحوظة أمام الجنيه فى آخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك المصرية ، حيث بلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 56.75 جنيه للشراء، و56.90 جنيه للبيع.

وفى البنك الأهلى المصري سجل سعر اليورو 56.11 جنيه للشراء، و57.18 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 56.11 جنيه للشراء، و57.18 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزى المصرى

56.75 جنيه للشراء.

56.90 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

56.11 جنيه للشراء.

57.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

56.11 جنيه للشراء.

57.18 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

56.12 جنيه للشراء.

57.0 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

56.13 جنيه للشراء.

57.00 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

56.53 جنيه للشراء.

56.89 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

55.11 جنيه للشراء.

56.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

56.13 جنيه للشراء.

56.73 جنيه للبيع.