شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يلتقى شباب الجامعات لتشجيعهم على ريادة الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على الالتقاء بشكل دوري ودائم بشباب الجامعات، وعقد العشرات من ندوات التوعية والتشجيع على ريادة الأعمال، وعرض خدمات الدولة المتنوعة لهذا القطاع فضلا عن الخدمات المقدمة من خلال الجهاز، ومنها الخدمات المالية التي تعتمد على مختلف آليات التمويل، والخدمات غير المالية التي تهتم بتوعية وتدريب الشباب مجانًا وتأهيلهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم الصغيرة، بداية من اختيار المشروع المناسب، وعمل دراسة جدوى، وتوفير الاستشارات الإدارية والتسويقية للمشروعات القائمة، وأيضًا تعزيز قدرة الشباب على تحويل أفكارهم الإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية.

وأشار رحمي، إلى أن الجهاز يسعى بشكل مستمر إلى تعزيز سبل التعاون مع الجامعات المصرية العامة والخاصة في جميع المحافظات، بهدف تعريف الشباب بالطرق السليمة لتحقيق أحلامهم، وتأسيس مشروعات تتناسب مع خبراتهم الدراسية وتخصصاتهم العلمية، فضلاً عن توعيتهم بالخدمات التي تقدمها الدولة للشباب لتمكينهم من إقامة مشروعاتهم بسهولة ويُسر، وفتح آفاق جديدة لهم نحو مستقبل مهني مستدام ومزدهر.

ودعا رحمي شباب الجامعات للمشاركة في التدريبات والندوات التي ينظمها الجهاز بالتعاون مع جامعاتهم لمعرفة المزيد عن مجال ريادة الأعمال وتحفيزهم للعمل الحر بما يتضمنه من مكاسب اقتصادية تزيد بكثير عن رواتب سوق التوظيف التقليدي وفرص للنجاح والنمو.

وأوضح الدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، أن الجهاز ينظم ندوات تفاعلية عن ريادة الأعمال خلال شهر أبريل الجاري، منها:

• ندوات توعية بجامعة سوهاج، تبدأ يوم 14 أبريل بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجامعة، ويوم 15 أبريل بكلية العلوم، و16 و17 أبريل بكلية التجارة.

• كما يقيم الجهاز ندوات توعية ومناقشات حرة بجامعتي الفيوم والزقازيق في 14أبريل، وبجامعة الوادي الجديد والمعهد العالي للخدمة الاجتماعية في 15 و16 أبريل الجاري.

• ويشارك الجهاز أيضًا في لجان التقييم النهائية للمشروعات الناشئة المشاركة في مسابقة حاضنة الأعمال للتكنولوجيا الحيوية بكلية الزراعة، جامعة عين شمس، مع تقديم عرض شامل بكل خدماته لقطاع المشروعات والمشروعات المتسابقة ضمن فعاليات الأسبوع البيئي بجامعة المنوفية.

وأكد رأفت عباس، أن هذه الندوات والفعاليات ستظل مستمرة على مدار العام، بالتعاون مع كافة الجامعات المصرية العامة والخاصة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لشباب الجامعات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للنجاح في عالم ريادة الأعمال.