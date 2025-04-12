شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 فى البحرين عيار 21 بـ34.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالسبت، 12 أبريل 2025 10:00 ص
شهدت أسعار الذهب اليوم السبت فى البحرين ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل عيار 24 سعر 39.075 مقارنة ب 37.575 سعر أمس، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .
أسعار الذهب في البحرين
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عيار 24 سجل 39.075 دينار
عيار 22 سجل 35.825 دينار
عيار 21 سجل 34.200 دينار
عيار 18 سجل 29.325 دينار
عيار 14 سجل 22.800 دينار
عيار 12 سجل 19.550 دينار
الاونصة1215.675 دينار
الجنيه الذهب273.600 دينار
الأونصة بالدولار3233.20 دولار
ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.
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