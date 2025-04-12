شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 فى البحرين عيار 21 بـ34.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت فى البحرين ارتفاعا ملحوظا، حيث سجل عيار 24 سعر 39.075 مقارنة ب 37.575 سعر أمس، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب وننشر تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات فى هذا التقرير .



أسعار الذهب في البحرين

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عيار 24 سجل 39.075 دينار

عيار 22 سجل 35.825 دينار

عيار 21 سجل 34.200 دينار

عيار 18 سجل 29.325 دينار

عيار 14 سجل 22.800 دينار

عيار 12 سجل 19.550 دينار

الاونصة1215.675 دينار

الجنيه الذهب273.600 دينار

الأونصة بالدولار3233.20 دولار



ويظل سعر الذهب في دول الخليج متأثرا بحركة الأسعار العالمية، حيث تلعب عوامل مثل سعر الدولار، والسياسات النقدية، والتوترات الجيوسياسية دورًا رئيسيًا في تحديد قيمته. لذا، ينصح المستثمرون والمستهلكون بمتابعة المستجدات الاقتصادية العالمية عن كثب لاتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، خاصة في ظل التذبذبات المستمرة التي يشهدها المعدن النفيس.



