شكرا لقرائتكم خبر عن قفزات تاريخية فى سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 بسبب الأونصة والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب اليوم السبت 12 أبريل 2025 تطورات كبيرة بعد تسجيل مستويات تاريخية لأول مرة فى التاريخ ليتجاوز عيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى مصر 4700 جنيه وفى ما يلى بيان بأسعار الذهب، ليغلق الذهب العالمى قرب 3220 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5371 جنيها.

عيار 21 يسجل 4700 جنيه

عيار 18 يسجل 4028 جنيهًا.

الجنيه الذهب 37600 جنيه.

أوقف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فجأةً فرض رسومه الجمركية "التبادلية" على دول أخرى بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ فى وقت سابق من هذا الأسبوع، لكنه رفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية عقابًا لبكين على تحركها الأولى للرد.



إلا أن هذا التوقف عن الرسوم الجمركية لم يقلل من مخاوف الأسواق العالمية بشأن تداعيات حرب ترامب التجارية وتطبيقها الفوضوى فى ظل تزايد مستويات عدم اليقين بشأن مستقبل التجارة العالمى، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بتراجع معدلات النمو فى الاقتصاد العالمى وارتفاع معدلات التضخم.

الذهب يلعب الآن دور الملاذ الآمن الأول ليعمل على جذب الاستثمارات بشكل كبير، حيث وجد الدعم من عمليات البيع التى بدأت منذ الجلسة الأمريكية يوم أمس فى سوق الأسهم لتنتقل الاستثمارات إلى الذهب فى المقابل.

أيضًا صدور يوم أمس بيانات مؤشر أسعار المستهلكين عن الولايات المتحدة الأمريكية لتظهر تراجع غير متوقع، الأمر الذى زاد من احتمالات إقدام البنك الفيدرالى الأمريكى على خفض أسعار الفائدة، ليتراجع الدولار الأمريكى نتيجة لذلك ويسجل أدنى مستوى منذ عدد من السنوات مقابل سلة من العملات الرئيسية.

بالإضافة إلى هذا تراجعت أسعار السندات الحكومية الأمريكية ما أدى إلى ارتفاع العائد عليها بشكل كبير بهدف جذب المستثمرين، ويعكس ذلك المخاوف العالمية من الاستثمار فى السندات الدولارية خاصة بعد أن طالبت الصين من البنوك لديها بتقليل مشتريات السندات الأمريكية.

ساعدت هذه العوامل على هروب الاستثمارات إلى الذهب باعتباره الاستثمار الآمن الوحيد حاليًا ليندفع إلى تسجيل مستويات تاريخية جديدة، دفعت المؤسسات المالية العالمية إلى تعديل توقعاتها للذهب وزيادة مستهدفاتها خلال هذا العام.